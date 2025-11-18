3 hafta aradan sonra komisyonda kritik toplantı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) faaliyetlerini sürdüren süreç komisyonu 3 hafta aradan sonra toplanacak.

Komisyon, Milli İstihbarat Teşkilatı’nı (MİT) ikinci kez dinleyecek.

Gürcistan’da askeri kargo uçağının düşmesi sebebiyle geçtiğimiz hafta ertelenen komisyonun 17’nci toplantısı bugün (18 Kasım Salı) yapılacak.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre komisyon, toplantıda güvenlik bürokrasisini tekrar dinleyecek.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, 8 Ağustos’ta komisyona yaptıkları ilk sunumlarından bu yana geçen üç aylık sürede sahada yaşanan son gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek.

KAPSAMLI SUNUM YAPILACAK

MİT Başkanı Kalın’ın, MİT’in ve TSK’nin kurduğu mekanizma ile şimdiye kadar kaç silah bırakıldığı, bırakılan silahların envanteri, imha edilen silahlar, PKK’ye ait etkisiz hâle getirilen mağaralar, örgütün lojistik depoları ile ilgili görsellerle bir sunum yapması bekleniyor.

Yine, SDG’nin entegrasyonu sürecindeki gelişmeler hakkında da MİT tarafından bilgi verileceği ifade ediliyor.

YOL HARİTASI ÇIKARILACAK

Her üç sunum da komisyonun hazırlayacağı raporda önemli rol oynayacak. MİT Başkanı ve bakanların son durumla ilgili vereceği tespitlere göre komisyon raporunun çerçevesi şekillenecek.

Raporda, silah bırakan PKK’lilerin Türkiye’ye gelmesi hâlinde hukuki statülerinin ne olacağı, suça karışmış olanlarla ilgili nasıl bir yol izleneceği, PKK yöneticilerinin durumu konusunda önerilerin yer alabileceği, ayrıca Mahmur Kampı’ndaki sivillerin Türkiye’ye geri dönüşlerine dair nasıl bir yol haritası oluşturulacağıyla ilgili bazı tespitlerin yer alabileceği belirtiliyor.

TOPLANTI BASINA KAPALI

Öte yandan, MİT’in sunumu sebebiyle toplantının tam kapalılık ilkesine göre yapılması bekleniyor.

Buna göre, toplantıdaki konuşmalar tam tutanak altına alınacak ancak yayınlanmayacak.