3 hafta yetti: 'Squid Game 2' toplam izlenme sayısında 3'üncü sıraya yerleşti

Netflix'in küresel bir fenomene dönen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'in ikinci sezonu da ilk sezonu gibi rekor izlenme sayılarına şimdiden ulaştı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre 7 bölümden oluşan ikinci sezon, 6-12 Ocak'ta 26,3 milyon kez daha izlenerek bir kez daha haftanın en çok izlenen yapımı oldu.

Böylece Squid Game'in 26 Aralık'ta prömiyerini yapan ikinci sezonu, şu ana kadar toplam 152,5 milyon izlenme sayısıyla tüm zamanların en çok seyredilen üçüncü dizisi oldu.

Birinci sırada aynı dizinin ilk sezonu yer alıyor. Dizi 265 milyon izlenmeye ulaştı. Bir Tim Burton projesi olan ve başrolünde Jenna Ortega'nın yer aldığı Wednesday ise 252 milyon izlenme ile ikinci sırada.

4 GÜNDE REKOR KIRMIŞTI

Squid Game'in ikinci sezonu, prömiyerinden sadece 4 gün sonra 68 milyon izlenme sayısına ulaşarak Netflix'in bugüne kadarki en büyük açılışını elde etmiş ve 92 ülkede zirveye yerleşerek rekor kırmıştı.

Bir hafta sonra ise 11 günde 126,2 milyon izlenme sayısıyla Netflix dizilerinin bu süre zarfında ulaştığı en yüksek rakama ulaşmıştı.

Dizinin üçüncü ve final sezonu da bu sene yayınlanacak.