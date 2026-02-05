3 haftadır kayıp iş insanı Mehmet Budak'ın iş arkadaşı Veysel Kerimoğlu'nun kaçırıldığı iddia edildi

14 Ocak günü saat 13.00 sıralarında Kozyatağı’ndaki ofisinin önüne aracını park ettikten sonra kaybolan Mermer ve maden ihracatçısı iş insanı Mehmet Budak Derya'nın iş arkadaşı Veysel Kerimoğlu’nun, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı iddia edildi.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre bir vatandaşın ihbarı ve site güvenliğinden sağlanan kamera kayıtları sonrasında polis ekipleri inceleme başlattı. Şüphelilerin VİTO marka araç kullandığı tespit edilirken, savcılığa sunulan dilekçede eylemin planlı ve iştirak halinde gerçekleştirildiği vurgulandı. Başvuruda, olayın TCK 109 kapsamında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturduğu, yağma ve tehdit ihtimallerinin de değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.