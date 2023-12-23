3 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu-Sinop-Samsun illeri için fırtına uyarısında bulundu.

Kastamonu, Sinop ve Samsun illeri için kritik fırtına uyarısı yapıldı.

Denizlerde fırtına beklentisi hakkında Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Orta Karadeniz’de (Kastamonu-Sinop-Samsun) fırtına bekleniyor. Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın yarın (24 Aralık Pazar) günü öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı, yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 25 Aralık Pazartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise “Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına ile beraber tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.