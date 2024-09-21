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3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji; Mardin, Şırnak ve Hakkari çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Güncel
  • 21.09.2024 14:19
  • Giriş: 21.09.2024 14:19
  • Güncelleme: 21.09.2024 14:22
Kaynak: AA
3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Fotoğraf: AA

Mardin, Şırnak ve Hakkari çevreleri için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra Mardin'in kuzeyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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