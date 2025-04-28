3 il için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı: Saat verildi

İzmir, Muğla ve Aydın için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 saatlik periyotta İzmir ve Aydın'ın iç kesimleriyle Muğla'nın kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.