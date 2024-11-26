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3 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, Rize, Artvin ve Ardahan'da kuvvetli kar yağışının etkili olacağını bildirerek, yurttaşları tedbirli olmaları hususunda uyardı.

Güncel
  • 26.11.2024 15:19
  • Giriş: 26.11.2024 15:19
  • Güncelleme: 26.11.2024 15:22
Kaynak: AA
3 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Fotoğraf: AA

Rize, Artvin ve Ardahan için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerindeki yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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