3 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, Karabük, Bartın ve Kastamonu için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Güncel
  • 14.01.2026 12:43
  • Giriş: 14.01.2026 12:43
  • Güncelleme: 14.01.2026 12:45
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Kar örtüsünün 5-20 santimetre olacağı, yağışın gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

