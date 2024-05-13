3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çorum, Çankırı'nın doğu ve Kastamonu'nun güneydoğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Çorum, Çankırı ve Kastamonu için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden sonra Çorum, Çankırı'nın doğu ve Kastamonu'nun güneydoğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.