3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için kuvvetli sağanak beklendiğini bildirerek dolu gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

Güncel 23.05.2024 10:34 Giriş: 23.05.2024 10:34

Güncelleme: 23.05.2024 10:39 Kaynak: AA

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