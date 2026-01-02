3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de beklenen sağanağın, İzmir çevreleri ile Aydın ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.