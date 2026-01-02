Giriş / Abone Ol
3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Balıkesir’in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı uyarısında bulunarak, sel ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısı yaptı.

  • 02.01.2026 15:33
  • Giriş: 02.01.2026 15:33
  • Güncelleme: 02.01.2026 15:38
Kaynak: AA
Fotoğraf: DepoPhotos

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de beklenen sağanağın, İzmir çevreleri ile Aydın ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

