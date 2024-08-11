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3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu, Giresun ve Trabzon için kuvvetli yağış beklendiğini bildirerek sel gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

Güncel
  • 11.08.2024 12:45
  • Giriş: 11.08.2024 12:45
  • Güncelleme: 11.08.2024 12:50
Kaynak: AA
3 il için kuvvetli yağış uyarısı
Fotoğraf: DepoPhotos

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Ordu çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ordu çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar doğu ilçelerinde kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Giresun ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların ardından meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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