Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

3 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Sinop ve Samsun için gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirerek dolu gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

Güncel
  • 12.09.2024 16:42
  • Giriş: 12.09.2024 16:42
  • Güncelleme: 12.09.2024 16:45
Kaynak: AA
3 il için sağanak uyarısı
Fotoğraf: DepoPhotos

Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta Kastamonu'nun doğusu, Sinop'un iç kesimleri ve Samsun'un batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteorolojiden çok sayıda il için uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
BirGün'e Abone Ol