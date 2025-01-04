3 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının kuvvetli; Muğla'da şiddetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 3 il için de sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İzmir ve Aydın için sarı, Muğla için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL?

İstanbul'da havanın parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise gündüz 12 dereceye kadar çıkacak.

Yer yer yağış beklenen İzmir'de sıcaklık 14 dereceyi bulabilir. Karla karışık yağmur beklenen başkent Ankara'da ise sıcaklık 10 derece.