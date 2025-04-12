3 ilde 218 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Erzincan ile Dersim'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 218 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da iki gündür aralıklarla devam eden ve gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 71 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 131 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için 14 greyder, 3 dozer, 10 kepçe, 7 bıçaklı kamyon desteğiyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Dersim'de de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 16 köy yolunun açılması için ekipler çalışma başlattı.