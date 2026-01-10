3 ilde 940 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 940 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 567 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi, 400 araç ve 1200 personelle yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 45 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İlçe Özel İdaresine bağlı ekipler, yolların açılması için çalışma yürüttü.

Erzincan’da da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle 328 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 35 araç ve 92 personelle köy yollarını ulaşıma açmak için karla mücadele çalışması yürütüyor.