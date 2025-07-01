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3 ilde operasyon: Haklarında etkin pişmanlık ifadesi bulunan 29 kişi gözaltında

DHKP-C, MLKP, TKP-ML ve MKP'ye yönelik İstanbul merkezli operasyonlarda, 29 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar, İstanbul'un yanı sıra Erzincan ve Bursa'da gerçekleştirildi. Haklarında etkin pişmanlık ifadesi bulunan 43 ismin belirlendiği ve bu isimlerden şu ana dek 29'unun gözaltına alındığı öğrenildi.

Güncel
  • 01.07.2025 10:21
  • Giriş: 01.07.2025 10:21
  • Güncelleme: 01.07.2025 10:28
Kaynak: AA
3 ilde operasyon: Haklarında etkin pişmanlık ifadesi bulunan 29 kişi gözaltında
Fotoğraf: AA

İstanbul merkezli 3 ilde,DHKP-C, MLKP, TKP-ML ve MKP'ye yönelik operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, DHKP-C, MLKP, TKP-ML ve MKP'de faaliyet gösterdiği ve haklarında etkin pişmanlık ifadesi bulunan 43 kişi tespit edildi.

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından İstanbul, Erzincan ve Bursa'da 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olanların 4'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, 10 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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