3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı
Kayser, Yozgat ve Hatay'da silah kaçakçılığına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 7 şarjör ele geçirildi.
Kaynak: AA
Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, Kayseri, Yozgat ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
Yaklaşık 6 ay süren çalışma sonunda 45 ekip ve 130 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 16 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 1105 fişek, 7 şarjör, 10 bıçak ile 42 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.