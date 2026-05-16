3 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı

3 ilde uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiği belirlenenlere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 10'u tutuklandı.

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "örgütlü şekilde uyuşturucu ticareti, imalatı ve sevkiyatı" yaptığı tespit edilen "suç örgütüne" yönelik operasyonda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilenlerden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütlü şekilde uyuşturucu ticareti, imalatı ve sevkiyatı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik yaklaşık 8 ay süren çalışma yapmış, bu kapsamda suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir, İstanbul ve Diyarbakır'da 14 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt elebaşısının da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.