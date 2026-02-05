3 ilde uyuşturucu operasyonu: 123 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Çanakkale ve Isparta'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 123 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonda 465 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ezine, Isparta ve Tarsus Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

Çanakkale, Isparta ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarımıza, 131 Asayiş Timi, 9 Jandarma Motorlu Asayiş Timi, 6 Komando Timi, 574 Jandarma personeli ve 12 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği ile birlikte 101 farklı adrese operasyon düzenlendi. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak operasyonlar düzenliyoruz."