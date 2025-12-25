3 ilde yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 5 kişi tutuklandı

İstanbul, Antalya ve Tekirdağ'da sahte içki yapımında kullanılan 45 bin 347 litre alkolün ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimine yönelik çalışmalarını sürdürdüyor.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul'da 3 depo, 3 iş yeri ile 1 araca, Tekirdağ ile Antalya'da ise belirledikleri fabrikalara farklı zamanlarda operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 45 bin 347 litre alkollü içki yapımında kullanılan etil ve metil alkol, 3 bin 400 sahte etiket, 14 adet alkollü içki yapımında kullanılan makine ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden 161 bin şişe alkollü içki yapılabileceği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 10'u serbest bırakılırken, 14'ü adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 5'inin işlemleri ise sürüyor.