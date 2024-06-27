3 işçi elektrik akımına kapıldı: Vücutlarında 2. ve 3. derece yanıklar oluştu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde trafoda oluşan arızayı gideren Kenan Kartal, Recep Bayrak ve Hüseyin Duran isimli işçiler, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerin vücutlarında 2. ve 3. derece yanıklar oluştuğu belirtildi.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde elektrik akımına kapılan elektrik dağıtım şirketi çalışanı 3 işçi çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Karadoruk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Karadoruk Mahallesi’nde trafoda oluşan arızayı gidermeye çalışan 3 işçi, akımdan oluşan arklar nedeniyle yaralandı.

ARAŞTIRMA HASTANESİNE SEVK EDİLDİLER

Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaralanan Kenan Kartal, Recep Bayrak ve Hüseyin Duran’a ilk müdahalelerinden sonra 3 yaralı Vezirköprü Devlet Hastanesi sevk edildi.

Müdahaleleri yapılan ve 2’nci, 3’üncü derece yanıkları olan yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.