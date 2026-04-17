3 işçi iş cinayetlerinde yaşamdan koparıldı

Emek Servisi

Dün en az 3 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken iş kazaları 2 işçinin de yaralanmasına neden oldu. Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran Beldesi'ndeki ambalaj üreten Sanko Süper Film fabrikasında 45 yaşındaki Volkan Akyol ve Tuncay Kurul isimli işçiler iş makinasının devrilmesi sonucu iş cinayetinde yaşamdan koparıldı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin aktardığına göre iş makinasına sepet aparatı takılmadan, işçilerin çatallarla yukarı kaldırıldığı, bu sırada çatalların kayması sonucu makinanın devrildiği ve işçilerin altında kalarak hayatını kaybettiği ifade edildi. Hayatını kaybeden işçilerin Petrol-İş Sendikası üyesi olduğu belirtilirken Tuncay Kurul’un Yozgat Saraykent Güldibi Mahallesi’nden, Volkan Akyol’un ise Kırklareli Vize Doğanca köyünden olduğu öğrenildi.

Şırnak’ta okul inşaatında meydana gelen göçükte toprak yığını altında kalan 32 yaşındaki inşaat mühendisi Murat Bektaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bektaş, Balveren İlkokulu inşaatında su gideri için açılan 2 metre derinliğindeki çukurda ölçüm yaptığı sırada meydana gelen göçükte toprak yığını altında kaldı. Çevredekiler tarafından çıkarılan Bektaş, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da da bir inşatta beton pompasının bomunun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan 2 işçi yaralandı. İşçilerden birinin durumu ciddiyetini koruyor. Kaz dün öğladen sonra Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi’nde yapımı süren hastane inşaatında meydana geldi. İnşaat sahasında çalışan beton pompasının bomu, çalışma sırasında yüksek gerilim hattına çarptı. Temas sonucu elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.