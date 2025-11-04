3 Kasım 2025 Pazartesi Reyting Sonuçları | Sevilen Dizi Yine Zirvede!

3 Kasım 2025 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, 14,62 reytingle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. TİAK verilerine göre, dizi özet bölümüyle de ilk iki sırayı kimseye kaptırmadı. İşte günün en çok izlenen 10 programı...

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ VE PROGRAMLARI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, bu hafta iki puanın üzerinde artış göstererek 14,62 reytingle açık ara lider oldu. Dizinin özet bölümü ise 7,64 reytingle ikinci sırada yer aldı. Böylece Uzak Şehir, hem ana bölümü hem özetiyle ilk iki sırayı domine etti.

ATV ekranlarının popüler sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5,41 reytingle üçüncü sırada yer aldı. TRT 1’in sevilen yapımı Cennetin Çocukları ise küçük bir düşüşle 4,87 reytinge gerileyerek dördüncü sıraya yerleşti. Gündüz kuşağının bir diğer güçlü ismi Esra Erol'da, 4,05 reytingle beşinci sırada kendine yer buldu.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (3 KASIM 2025 PAZARTESİ – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 14,62 2 Uzak Şehir (Özet) 7,64 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,41 4 Cennetin Çocukları 4,87 5 Esra Erol'da 4,05 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,68 7 Masterchef Türkiye 3,25 8 Cennetin Çocukları (Özet) 3,05 9 Show Ana Haber 3,03 10 Kanal D Ana Haber 2,84

UZAK ŞEHİR ZİRVEDEKİ YERİNİ PEKİŞTİRDİ

Geçtiğimiz hafta yaşadığı düşüşü hızlı şekilde telafi eden Uzak Şehir, 14,62 reytingle pazartesi akşamının tartışmasız galibi oldu. Dizi, hikaye akışındaki güçlü duygusal anlar ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca sosyal medyada da geniş yankı uyandırarak trend listelerinde üst sıralara yerleşti.

HABER VE YARIŞMA PROGRAMLARI GÜÇLÜ PERFORMANS GÖSTERDİ

Haber bültenlerinde Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,68 reytingle günün en çok izlenen haber programı oldu. TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye ise istikrarlı bir performans sergileyerek 3,25 reytingle yedinci sırada kendine yer buldu.

REYTİNGLERDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Uzak Şehir hem ana bölümü hem özetiyle toplam izlenme oranında büyük fark yarattı.

hem ana bölümü hem özetiyle toplam izlenme oranında büyük fark yarattı. Cennetin Çocukları bu hafta hafif bir düşüş yaşasa da ilk 5’te kalmayı başardı.

bu hafta hafif bir düşüş yaşasa da ilk 5’te kalmayı başardı. ATV , Müge Anlı ve Esra Erol programlarıyla gündüz kuşağında güçlü bir grafik çizdi.

, Müge Anlı ve Esra Erol programlarıyla gündüz kuşağında güçlü bir grafik çizdi. Haber bültenleri arasında Now Ana Haber, Show Ana Haber ve Kanal D Ana Haber ilk 10’a girmeyi başardı.

3 Kasım 2025 Pazartesi gününün en çok izlenen dizisi hangisi oldu?

TİAK verilerine göre 3 Kasım 2025 Pazartesi gününün en çok izlenen dizisi Uzak Şehir oldu. Dizi 14,62 reytingle zirveye çıktı.

Hangi kanal en yüksek reytingi aldı?

Kanal D, hem Uzak Şehir hem de Kanal D Ana Haber ile günün en yüksek izlenme oranlarına ulaştı.

Uzak Şehir neden bu kadar izlendi?

Dizinin güçlü senaryosu, etkileyici oyunculukları ve dramatik sahneleri izleyiciyi ekrana kilitledi. Ayrıca sosyal medyada yoğun ilgi görmesi de reytingleri artırdı.

MasterChef Türkiye sıralamada kaçıncı oldu?

MasterChef Türkiye, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü 3,25 reytingle yedinci sırada yer aldı.

En çok izlenen haber bülteni hangisi oldu?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,68 reytingle günün en çok izlenen haber programı oldu.

3 Kasım 2025 Pazartesi günü Uzak Şehir rüzgarı esti. Dizi, 14,62 reytingle haftanın en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Gerek hikaye derinliği gerek prodüksiyon kalitesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan yapım, liderlik koltuğunu bırakmıyor. Haftaya açıklanacak yeni reyting sonuçları, rekabetin nasıl şekilleneceği konusunda merakla bekleniyor.