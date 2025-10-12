3 Katarlı diplomat Mısır'da trafik kazasında öldü

Giriş / Abone Ol
Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yapıldığı Mısır'a giden 3 Katarlı diplomatın trafik kazasında hayatını kaybettiği açıklandı.

  • 12.10.2025 01:47
  • Giriş: 12.10.2025 01:47
  • Güncelleme: 12.10.2025 01:49
, Gazze’deki ateşkes görüşmeleri için Mısır’a giden Katar heyetinden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Mısır basınında yer alan haberlere göre; Mısır'ın başkenti Kahire'den Gazze'de ateşkes görüşmelerinin yapıldığı Şarm El Şeyh kentine doğru yolan çıkan 3 Katarlı diplomat meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Şarm El Şeyh kentine 50 kilometre uzaklıktaki El-Tor yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

