3 Katarlı diplomat Mısır'da trafik kazasında öldü
Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yapıldığı Mısır'a giden 3 Katarlı diplomatın trafik kazasında hayatını kaybettiği açıklandı.
, Gazze’deki ateşkes görüşmeleri için Mısır’a giden Katar heyetinden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Mısır basınında yer alan haberlere göre; Mısır'ın başkenti Kahire'den Gazze'de ateşkes görüşmelerinin yapıldığı Şarm El Şeyh kentine doğru yolan çıkan 3 Katarlı diplomat meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
Akşam saatlerinde Şarm El Şeyh kentine 50 kilometre uzaklıktaki El-Tor yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.