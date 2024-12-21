3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Bursa’da 3 katlı bir binanın çatı kısmında elektrik panosundan yangın çıktı. Alevlerin sardığı binanın 3. katındaki daire küle dönerken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında meyana geldi. İddiaya göre, 3. katta oturan kişilerin depo olarak kullandığı katta elektrik panosundan başlayan yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısını sardı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye yangına hızla müdahale ederken, alevlerin sıçradığı daire ise adeta küle döndü.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.