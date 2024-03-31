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3 katlı binanın çatısı yandı

Ajans Haberleri
  • 31.03.2024 16:50
  • Giriş: 31.03.2024 16:50
  • Güncelleme: 31.03.2024 16:50
Kaynak: DHA
3 katlı binanın çatısı yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi Sipahi Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede korku ve panik yaşanırken, ekipler, merdivenli araçla müdahale ettikleri yangını 1 saatte kontrol altına alıp söndürdü.

Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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