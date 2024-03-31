3 katlı binanın çatısı yandı
Kaynak: DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Hamidiye Mahallesi Sipahi Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevrede korku ve panik yaşanırken, ekipler, merdivenli araçla müdahale ettikleri yangını 1 saatte kontrol altına alıp söndürdü.
Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.