3 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Olay, İstasyon Mahallesi 1491. Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çatıyı saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.