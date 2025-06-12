3. Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü yolda

Efes Selçuk Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü projesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılını tamamladı. Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünde öğrencilerle bir araya gelen Efes Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yeni dönemde üçüncü öğrenci otobüsünün hizmete gireceğini müjdeledi.

Son aylarda ekonomik kayyum ile karşı karşıya kalan Efes Selçuk Belediyesi’nin her şeye rağmen dayanışmayı büyütmek için çalıştıklarını belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, bu ekonomik koşullara rağmen öğrencilere sağlıklı ve bütçe dostu öğle yemeği sunma hedefiyle hayata geçirilen projede 1000 öğrenciye sadece 10 TL karşılığında öğle yemeği sağladığını söyledi.

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala Atatürk Mahallesi’ndeki Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü’nde öğrencilerle buluşan Sengel, “Kent Lokantası Öğrenci Otobüsümüzü 2 Aralık 2024 itibariyle ilk olarak Atatürk Mahallesi’ne konumlandırmıştık. Öğrencilerimizin yoğun talebi üzerine Cumhuriyet Mahallesi’nde, Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu’nun bulunduğu güzergâha da bir otobüs daha yerleştirdik. Böylece çocukların öğle yemeklerinde 10 TL’ye güvenilir gıdaya ulaşmasını sağladık. Öğrenciler çok mutlu oldu, veliler çok mutlu oldu, biz de çok mutlu olduk ve bu süreci devam ettirdik” dedi.

Sengel, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında projeyi genişleterek üçüncü öğrenci otobüsünü hizmete alacaklarını duyurdu. Sengel, “Bu sezonun sona ermesiyle birlikte Kent Lokantası Öğrenci Otobüslerimizi, önümüzdeki eğitim-öğretim yılına kadar hizmete kapatıyoruz. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı’nda; Atatürk Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan otobüslerimizin yanı sıra, yeni otobüs, tren yolunun arkasındaki bölgede, özellikle Zafer Mahallesi’ndeki okullara yakın bir noktada konumlandırılacak. Böylece daha fazla öğrenci uygun fiyatlı ve sağlıklı öğle yemeğine ulaşabilecek” dedi.

Kent Lokantası Öğrenci Otobüsleri’ne gösterilen ilgi nedeniyle öğrencilere teşekkür eden Başkan Sengel, “Gerçekten güvenilir ve uygun fiyatlı bir öğle yemeğine erişim konusunda öğrencilerimiz yoğun bir ilgi gösterdi. Günlük en az 1000 öğrenciye hizmet verdik. Aralık ayından bu yana yaklaşık 35 bin öğrenci bu hizmetten faydalandı. Bu hizmete katkı sunan çok değerli destekçilerimiz de oldu. Hem Efes Selçuk’tan hem de İzmir’in çeşitli ilçelerinden, hatta Türkiye’nin dört bir yanından gelen destekler için sonsuz teşekkür ediyorum. Çocuklar mutlu, çocuklar sağlıklı; bizler mutlu, bizler geleceğe umutluyuz. Şimdiden tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.