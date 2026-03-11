3 kentte 114 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 114 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 40 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

MUŞ

Kentte kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

İl genelinde kardan dolayı 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapalı yolları açmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Ekipler, kar ve tipi nedeniyle Bostankent grup köy yolunda mahsur kalan bir araçtaki vatandaşları da kurtardı.

BİTLİS

Kentte kar ve tipi nedeniyle kırsalda 29 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin kapalı köy yollarını açmaya çalıştığını ifade etti.

Belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.