3 kentte 73 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan, Erzurum ve Kars'ta 73 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

  • 02.03.2026 11:04
  • Giriş: 02.03.2026 11:04
  • Güncelleme: 02.03.2026 11:15
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 73 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 52 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 17, Kars'ta ise 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

