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3 kentte bazı bölgeler sanayi alanı olarak belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hatay, Adıyaman ve Maraş'ta bazı bölgeler sanayi alanı olarak belirlendi.

Güncel
  • 07.03.2025 08:48
  • Giriş: 07.03.2025 08:48
  • Güncelleme: 07.03.2025 08:51
Kaynak: AA
3 kentte bazı bölgeler sanayi alanı olarak belirlendi
Fotoğraf: AA

Hatay, Adıyaman ve Maraş'ta bazı bölgelerin sanayi alanı olmasına karar verildi.

Konuya ilişkin kararlar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hatay'daki bazı bölgeler, "Arsuz Alakop Sanayi", "İskenderun Nardüzü Sanayi", "Hassa Akbez Sanayi", "Kırıkhan Sanayi", "Antakya Mansurlu Sanayi" ve "Samandağ Uzunbağ Sanayi" alanları olarak belirlendi.

Ayrıca, Adıyaman'ın Merkez ilçesindeki bölgenin "Karadağ Sanayi Alanı", Maraş'ın Elbistan ilçesindeki bölgenin de "Elbistan Sanayi Alanı" olmasına karar verildi.

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