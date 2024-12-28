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3 kentte bazı raylı sistemler 1 Ocak'ta ücretsiz olacak

Bazı raylı sistemler 1 Ocak 2025'te ücretsiz olacak. Bu kapsamda, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı yer alacak.

Güncel
  • 28.12.2024 09:04
  • Giriş: 28.12.2024 09:04
  • Güncelleme: 28.12.2024 09:08
3 kentte bazı raylı sistemler 1 Ocak'ta ücretsiz olacak
Fotoğraf: AA

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü yurttaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem tattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

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