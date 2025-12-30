3 kentte bazı uçak seferleri iptal edildi

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken bazı uçak seferleri de iptal edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar yağışının günlerdir etkisini sürdürdüğü Diyarbakır, Mardin ve Şırnak’ta bazı uçuşlar iptal edildi.

Yetkililer, uçak seferleriyle ilgili yeni planlamanın ayrıca duyurulacağını bildirdi.