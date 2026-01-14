3 kentte kar esareti: 716 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1012 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Hakkari genelinde iki gün aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Hakkari genelinde kar nedeniyle 75 köy ve 148 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Merzan Mahallesi'nde bir minibüsün kara saplanması üzerine içindekiler mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine mahalleye yönlendirilen belediye ekipleri, kepçe yardımıyla minibüsü bulunduğu yerden çıkardı.

BİTLİS

Bitlis'te kar nedeniyle 229 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde 229 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, ulaşımda aksama yaşanmaması için ekiplerin gece gündüz demeden köy yollarında kar temizliği yürüttüğünü kaydetti.

Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme, tuzlama ve yol genişletme çalışması yaptı.

Vatandaşlar da araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

MUŞ

Muş'ta kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

Kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Yağışla birlikte araçlar beyaz örtüyle kaplandı. Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde 264 köy yolunun kapandığını bildirdi.

En kısa sürede yolları ulaşıma açacaklarını belirten Yentür, bazı bölgelerde ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.