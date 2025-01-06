3 kentte kar nedeniyle 77 yerleşim yerinin yolu kapandı

Ülkenin doğusunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle çok sayıda kentte yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van'ın ardından Siirt, Batman ve Şırnak'ta da kar ve tipi nedeniyle 77 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Siirt'te, dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Pervari'de 20, Eruh'ta 6, Şirvan'da 5 ve Kurtalan'da 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

BATMAN

Batman'ın Gercüş ilçesinde gece başlayan kar nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları ulaşma çalışmaları devam ediyor.

ŞIRNAK

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışması sürüyor.