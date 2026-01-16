Giriş / Abone Ol
3 kentte kar ve tipi etkisi: 65 yerleşim yerine ulaşılamıyor

Elazığ, Bingöl ve Siirt'te etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor. 3 kentte kar yağışı ve tipi nedeniyle 65 yerleşim yerine ulaşılamıyor.

  • 16.01.2026 12:22
  • Giriş: 16.01.2026 12:22
  • Güncelleme: 16.01.2026 12:26
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Elazığ, Bingöl ve Siirt'te kar ve tipi nedeniyle 65 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ilçelerden Maden'de 2, Sivrice'de 6 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ekipler, 8 köyün yolunu kardan temizlemek için çalışma yürütüyor.

BİNGÖL

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 17, ilçelerden Adaklı'da 6, Genç'te 16, Solhan'da 6 ve Yayladere'de 3 olmak üzere 48 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yürütülüyor.

SİİRT

Siirt'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağış nedeniyle ilçelerden Pervari'de 5, Şirvan'da ise 4 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

