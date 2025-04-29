3 kentte sahte rapor operasyonu: 30 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa merkeli sahte rapor operasyonunda 30 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, askerlik çağındaki sağlıklı kişilerin yerine hasta kişiler muayene ettirilerek "askerlik yapmaya elverişli değildir" raporu hazırlandığı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Şanlıurfa, Gaziantep ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 30 şüpheli gözaltına alındı.