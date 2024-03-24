3 kentteki 317 yerleşim yerine ulaşım yok

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 317 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 317 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da etkili olan olumsuz hava koşulları, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 145 mahalle ve mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çaba gösteriyor.

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 6 köy ve 15 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür ise kent genelinde olumsuz hava koşulları sonucu 64 köy yolunun kapandığını belirtti.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kar ve tipiden dolayı 87 köy yolunun kapandığını ifade etti.

Karla mücadele ekiplerinin vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kapalı yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.