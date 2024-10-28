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3 kentteki 5 ulaşım hattı 29 Ekim'de ücretsiz olacak

29 Ekim'de; İstanbul, İzmir ve Ankara'da Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu ücretsiz olacak.

Güncel
  • 28.10.2024 11:22
  • Giriş: 28.10.2024 11:22
  • Güncelleme: 28.10.2024 11:26
Kaynak: AA
3 kentteki 5 ulaşım hattı 29 Ekim'de ücretsiz olacak
Fotoğraf: Depophotos

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Bakanlığına bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Yazılı açıklamasında, ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Uraloğlu, "29 Ekim'de Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunu vatandaşlarımız ücretsiz kullanacak" ifadesini kullandı.

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