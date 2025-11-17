3 kişinin öldüğü zehirlenme faciası: Gözaltına alınanlardan 4'ü adliyeye sevk edildi

Fatih'te 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği 'gıda zehirlenmesi' olayıyla ilgili Böcek ailesinin kaldığı oteldeki resepsiyon görevlileri ve oteli ilaçlayan şirketin sahibinin de aralarında olduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş’taki yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih’te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet Böcek, Masal Böcek ve anne Çiğdem Böcek’in hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma genişliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada gözaltı sayısı 11’e yükseldi. Böcek ailesinin kaldığı oteldeki resepsiyon görevlileri ve oteli ilaçlayan şirketin sahibi de gözaltına alındı.

4'Ü ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, 7 KİŞİNİN EMNİYET İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O.'nun Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

7 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Böcek ailesinin konakladığı ve geçtiğimiz günlerde iki yeni zehirlenme vakasının daha görüldüğü otelde polis ekipleri detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından belediye ekipleri oteli mühürledi.

NUMUNELER İNCELENİYOR

Ailenin tükettiği yiyeceklere ilişkin numuneler toplanırken, analiz süreci Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında devam ediyor.

Hayatta kalan baba Servet Böcek’in tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden üç kişinin kesin ölüm nedeni, yapılacak toksikolojik analizler ve laboratuvar raporlarının ardından netlik kazanacak.