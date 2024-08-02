3 Latin Amerika ülkesinden Venezuela seçimlerine ilişkin ortak açıklama

Kolombiya, Brezilya ve Meksika, Venezuela'da düzenlenen ve sonuçları hakkındaki tartışmaların devam ettiği seçimlere ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada itidal ve sandık bazlı oy kullanma verilerinin kamuoyuyla paylaşılması çağrısı yapıldı.

Kolombiya, Brezilya ve Meksika, 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimine giden Venezuela halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını bildiren ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kolombiya, Brezilya ve Meksika'nın oy sayım sürecini yakından takip ettiği belirtilerek, Venezuela'daki seçim yetkililerine hızlı hareket etmeleri ve sandık bazında detaylı oy kullanma verilerini kamuoyuyla paylaşma çağrısında bulundu.

Seçim sürecine ilişkin her türlü uyuşmazlığın kurumlar aracılığıyla çözülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, halkın egemenliği ilkesinin korunmasının önemine işaret edildi.

İTİDAL ÇAĞRISI

Açıklamada, "Bu bağlamda, şiddet olaylarının tırmanmasını önlemek amacıyla siyasi ve toplum yetkililerini, kamuoyu açıklamalarında dikkatli olmaya ve itidal göstermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Toplumsal barışın korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Venezuela halkının egemen iradesine olan mutlak saygımızı ve dayanışmamızı ifade ediyoruz. Venezuela halkının yararına olan diyalog ve anlaşmaların sağlanması yönündeki çabaları destekleme isteğimizi yineliyoruz" sözleri kullanıldı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, Venezuela'daki siyasi çözüm arayışında Brezilya ve Meksika hükümetleriyle ortak bir açıklamadır" değerlendirmesinde bulundu.