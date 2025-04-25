3. Lig'de normal sezon yarın tamamlanacak

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Bursaspor ve Muğlaspor'un Nesine 2. Lig'e çıkmayı garantilediği Nesine 3. Lig'de normal sezon heyecanı yarınki maçlarla tamamlanacak.

Nesine 3. Lig'de 4 grupta oynanacak 30. ve son hafta karşılaşmalarının tamamı saat 15.00'te başlayacak.

Normal sezonu gruplarında lider tamamlayan 4 ekibin doğrudan 2. Lig'e yükseleceği ligde, 2 takım da play-off maçlarının ardından 2. Lig vizesi alacak. Her grupta son 3 sırayı alanlar Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

Gruplarını 2. sırada tamamlayan ekipler direkt play-off 3. turunda mücadele edecek.

İlk turda 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile de 5'inci karşılaşacak. Her grupta ilk turu geçen takımlar, ikinci turda çift maçlı eleme sistemine göre karşı karşıya gelecek. İkinci turda kazanan takım, normal sezonda ligi 2. sırada tamamlayan ekiple üçüncü turda karşılaşacak. Bu tur çift maç üzerinden oynanacak.

Dört grupta da üçüncü tur maçlarını kazanan takımlar play-off finallerinde karşılaşacak. 1. Grup'un galibiyle 2. Grup'un galibi, 3. Grup'un galibiyle de 4. Grup'un galibi finalde karşı karşıya gelecek.

Tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmaların sonucunda kazanan 2 ekip, 2. Lig'e yükselen son takımlar olacak.

3. Lig'de play-off ilk tur maçları 30 Nisan'da, ikinci tur mücadeleleri 5 ve 9 Mayıs'ta, üçüncü tur karşılaşmaları 15 ve 19 Mayıs'ta, finaller ise 24 ve 25 Mayıs'ta oynanacak.

- 1. Grup

Bursaspor'un bir üst lige çıkmayı başardığı 3. Lig 1. Grup'ta, ikincilik için 57'şer puana sahip Karşıyaka ile Belediye Kütahyaspor yarışıyor.

Belediye Kütahyaspor sezon sonunda olası puan eşitliğinde Karşıyaka'yı geride bırakacak. Muşspor ve Düzce Cam Düzcespor'un play-off oynamayı garantilediği grupta play-off'a kalacak son takım Silifke Belediyespor veya Anadolu Üniversitesi olacak.

Ergene Velimeşespor'un düşmesinin kesinleştiği grupta Kuşadasıspor, Bornova 1877 ve 23 Elazığ FK'den iki takım daha lige veda edecek.

- 2. Grup

2. Grup'ta Muğlaspor 2. Lig'e çıkmayı garantiledi. Balıkesirspor'un 2. sırada bitireceği grupta Silivrispor, Yurt Et Amasyaspor FK, Uşakspor ve Tire 2021 FK play-off barajında yer alıyor. Adıyaman FK ve Nevşehir Belediyespor'un veda ettiği ligden 1 takım daha düşecek.

- 3. Grup

3. Grup'ta lider Ayvalıkgücü Belediyespor, Aliağa Futbol'un 1 puan önünde bulunuyor. 52 Orduspor FK, Küçükçekmece Sinopspor, Çoruluspor 1947 ve Pazarspor play-off oynamayı garantiledi.

Viranşehir Belediyespor'un düşmesinin kesinleştiği ligde Bayburt Özel İdarespor, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, 10 Numara Sportif Efeler 09 ve Karabük İdmanyurduspor'dan 2'si daha lige veda edecek.

Bu ekiplerden 10 Numara Sportif Efeler 09 ile Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor yarın Aydın'ın Didim ilçesinde karşılaşacak.

- 4. Grup

4. Grup'ta son haftaya Sebat Gençlikspor ile Mardin 1969 aynı puanda girdi. Olası puan eşitliğinde Mardin temsilcisi adını 2. Lig'e yazdıracak.

Kolibri Ağrı 1970, Zonguldakspor FK, Orduspor 1967 ve Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor play-off barajında bulunuyor.

7 Eylül Turgutlu 1984'ün düşmesinin kesinleştiği grupta Denizlispor, Büyükçekmece Tepecikspor ve Edirnespor'dan ikisi daha lige veda edecek.