3. Lig play-off etabı başlıyor: İlk maçların programı

3. Lig play-off etabında 1. tur ilk maçları yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:

YARIN

15.00 Etimesgut-Küçükçekmece Sinopspor

15.00 Mazıdağı Fosfatspor-Erciyes38 Futbol

17.00 Bursa Yıldırımspor-Çorluspor 1947

20.00 Malatya Yeşilyurt-Silifke Belediyespor

24 NİSAN CUMA:

15.00 Fatsa Belediyespor-52 Orduspor

17.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka

20.00 Balıkesirspor-Eskişehirspor

20.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor