3. Lig play-off etabı başlıyor: İlk maçların programı
3. Lig'de play-off maçları yarın başlayacak. Karşılaşmaların bir bölümü perşembe diğerleri ise cuma günü oynanacak.
Kaynak: AA
3. Lig play-off etabında 1. tur ilk maçları yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:
YARIN
15.00 Etimesgut-Küçükçekmece Sinopspor
15.00 Mazıdağı Fosfatspor-Erciyes38 Futbol
17.00 Bursa Yıldırımspor-Çorluspor 1947
20.00 Malatya Yeşilyurt-Silifke Belediyespor
24 NİSAN CUMA:
15.00 Fatsa Belediyespor-52 Orduspor
17.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka
20.00 Balıkesirspor-Eskişehirspor
20.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor