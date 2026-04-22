Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

3. Lig play-off etabı başlıyor: İlk maçların programı

3. Lig'de play-off maçları yarın başlayacak. Karşılaşmaların bir bölümü perşembe diğerleri ise cuma günü oynanacak.

Spor
  • 22.04.2026 13:17
  • Güncelleme: 22.04.2026 13:22
Kaynak: AA
3. Lig play-off etabında 1. tur ilk maçları yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:

YARIN

15.00 Etimesgut-Küçükçekmece Sinopspor

15.00 Mazıdağı Fosfatspor-Erciyes38 Futbol

17.00 Bursa Yıldırımspor-Çorluspor 1947

20.00 Malatya Yeşilyurt-Silifke Belediyespor

24 NİSAN CUMA:

15.00 Fatsa Belediyespor-52 Orduspor

17.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka

20.00 Balıkesirspor-Eskişehirspor

20.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor

BirGün'e Abone Ol