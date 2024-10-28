3 madde öne çıkıyor: İmralı’daki Öcalan görüşmesinde neler konuşuldu?

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli'nin PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ve devamla Abdullah Öcalan'ın yeğeni de olan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın İmralı ziyareti beraberinde çok sayıda iddiayı da gündeme getirdi.

Ömer Öcalan'la görüşen PKK liderinin bu görüşmede "garantör devlet" ve "yasal güvence" koşulu sürdüğü iddia edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) "konuya vakıf güvenilir kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, Abdullah Öcalan görüşmede "sistemsel, politik, tarihsel ve toplumsal konular ile güncel gelişmelere" ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMLARI ÖNEMLİ"

Öcalan, "Bahçeli’nin açıklamalarını önemli bulduğunu ve olanakların oluşması durumunda sorunun barışçı demokratik yollarla çözüme gücüne sahip olduğunu" ifade etti. Ancak yeni bir çözüm süreci konusu gündeme gelmedi ve buna ilişkin bir değerlendirmesi olmadı.

Kaynaklar, görüşmenin aile ziyareti olarak gerçekleştiğini, "dolayısıyla ziyaretin yeni bir sürecin parçası olmaktan ziyade aile görüşmesi olarak değerlendirilmesinin daha doğru olduğunu" söyledi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ? Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" demişti. DEM Parti'den de daha önce Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası, partinin sürece olumlu katkıda bulunmaya hazır olduğu açıklaması gelmişti.

DEVLETLE GÖRÜŞME YÜRÜTÜYOR MU?

Habere göre, görüşmede Öcalan’ın örgüte ve devlete ya da üçüncü bir tarafa bir çağrısı da olmadı. Edinilen bilgiye göre, Öcalan’ın "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" değerlendirmesi dışında herhangi bir mesajı yok.

Yine iddia edildiği gibi "garantör güç" ya da "herhangi bir koşul sunma" gündem olmadı.

Kaynaklara göre, Öcalan’ın devletle görüşmeler yürütüp yürütmediğine ilişkin soruların yanıtı da tam olarak bilinmiyor. Kaynakların verdiği bilgiye göre, devletle görüşmeler olsa dahi bu, görüşmede hiç gündem olmadı ve Öcalan bu konuda herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.