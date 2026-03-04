3 Mart 2026 Salı Reyting Sonuçları Açıklandı! İşte Günün En Çok İzlenen Programları

Televizyon dünyasında rekabet hız kesmeden devam ediyor. 3 Mart 2026 Salı reyting sonuçları izleyicilerin hangi yapımları tercih ettiğini net şekilde ortaya koydu. Akşam kuşağından gündüz programlarına kadar birçok yapımın yarıştığı listede zirvenin sahibi dikkat çekti. Peki 3 Mart 2026 Salı günü en çok hangi program izlendi? Hangi kanal reytinglerde öne çıktı? İşte detaylı analiz ve sıralama tablosu…

3 MART 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI İLK 10 LİSTESİ

Günün en çok izlenen programları, rating ve share oranlarına göre sıralandı. İşte 3 Mart 2026 Salı günü televizyon ekranlarında en çok izlenen ilk 10 yapım:

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating % Share % 1 A.B.I. ATV 20:45:36 24:15:53 7.41 19.05 2 MEHMED FETİHLER SULTANI TRT 1 20:58:00 23:50:57 4.91 12.44 3 SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:50 4.55 14.69 4 KISKANMAK NOW 20:54:07 24:18:51 4.25 11.00 5 ESRA EROL'DA ATV 16:21:11 18:37:05 4.21 19.63 6 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:02 12:59:56 3.92 32.48 7 A.B.I. (ÖZET) ATV 19:59:50 20:45:36 3.52 10.32 8 SURVIVOR TV8 20:51:16 24:26:10 3.37 9.13 9 KISKANMAK (ÖZET) NOW 19:59:55 20:54:02 3.06 8.76 10 MEHMED FETİHLER SULTANI (ÖZET) TRT 1 19:59:33 20:58:00 2.39 6.79

REYTİNGLERDE ZİRVENİN SAHİBİ: A.B.I.

3 Mart 2026 Salı reyting sonuçlarına göre günün birincisi ATV ekranlarında yayınlanan A.B.I. oldu. 7.41 rating ve %19.05 share oranıyla zirveye yerleşen yapım, akşam kuşağında rakiplerini geride bıraktı.

Aynı yapımın özet bölümü de listeye 7. sıradan giriş yaparak dikkat çekti. Bu durum, programın izleyici bağlılığının yüksek olduğunu gösteriyor.

TRT 1 VE NOW REKABETİ

Listenin ikinci sırasında TRT 1’de yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı yer aldı. 4.91 rating ve %12.44 share oranı elde eden yapım, akşam kuşağında güçlü performans sergiledi.

NOW ekranlarında yayınlanan Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber ise 4.55 rating ile üçüncü sırada yer aldı. Ana haber bülteninin yüksek share oranı (%14.69), haber programlarının izlenme gücünü bir kez daha ortaya koydu.

GÜNDÜZ KUŞAĞINDA ATV HAKİMİYETİ

3 Mart 2026 Salı reyting sonuçları incelendiğinde gündüz kuşağında ATV’nin güçlü performansı dikkat çekiyor.

Esra Erol'da – 4.21 rating

Müge Anlı ile Tatlı Sert – 3.92 rating

Özellikle Müge Anlı ile Tatlı Sert programı %32.48 share oranıyla günün en yüksek izlenme payına ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

SURVİVOR KAÇINCI OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, 3.37 rating ve %9.13 share oranıyla listeye 8. sıradan giriş yaptı. Akşam kuşağında güçlü rakiplerle yarışan program, ilk 10 içerisinde yer aldı.

3 MART 2026 SALI REYTİNG ANALİZİ

Genel tabloya bakıldığında:

ATV, ilk 10 listesinde en fazla programla yer alan kanal oldu.

Akşam kuşağında dizi ve yarışma programları öne çıktı.

Haber bültenleri yüksek izlenme oranlarını korudu.

Özet bölümler dahi ilk 10 listesine girmeyi başardı.

Bu sonuçlar, hem prime time hem de gündüz kuşağında güçlü marka programların izleyici sadakatini sürdürdüğünü gösteriyor.

3 Mart 2026 Salı günü reyting birincisi kim oldu?

ATV’de yayınlanan A.B.I. programı 7.41 rating ve %19.05 share oranıyla günün reyting birincisi oldu.

Survivor kaçıncı sırada yer aldı?

Survivor, 3.37 rating ile 8. sırada yer aldı.

En yüksek share oranı hangi programda?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı %32.48 share oranıyla günün en yüksek izlenme payına ulaştı.

Mehmed Fetihler Sultanı reytingi kaç?

Program 4.91 rating ve %12.44 share oranı elde etti.

Hangi kanal ilk 10 listesinde daha fazla yer aldı?

ATV, ilk 10 listesinde en fazla programla yer alan kanal oldu.





