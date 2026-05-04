3 MAYIS 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI | Yeni Diziden Bir Sürpriz Daha!

3 Mayıs 2026 Pazar reyting sonuçları açıklandı. Star TV’nin yeni dizisi Çirkin, yükselişini sürdürerek 7,20 reytingle bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı ve pazar gününün zirvesindeki yerini korudu.

3 Mayıs 2026 Pazar gününün reyting tablosunda lider değişmedi. Çirkin, 1,23 puanlık güçlü artışla haftanın en dikkat çeken çıkışını yaptı.

TRT 1 dizisi Teşkilat de yaklaşık 1 puanlık yükselişle 6,27 reytinge ulaştı ve zirveyi en yakından takip eden yapım oldu. TV8’in yarışma programı Survivor ise 3,53 reytingle günü üçüncü sırada tamamladı.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM

Sıra Program Reyting 1 Çirkin 7,20 2 Teşkilat 6,27 3 Survivor 3,53 4 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 3,34 5 Show Ana Haber 3,29 6 Çirkin Özet 3,20 7 Teşkilat Özet 3,11 8 Kalender Pide (T.S) 2,26 9 Kim Milyoner Olmak İster 2,09 10 Kim Milyoner Olmak İster Özel 2,00

Veri kaynağı: TİAK

ÇİRKİN REKORUNU TAZELEDİ

Star TV dizisi Çirkin, 3 Mayıs 2026 Pazar günü 7,20 reytingle zirvede yer aldı. Dizi, artış trendini sürdürerek bugüne kadarki en yüksek reyting seviyesine ulaştı.

Çirkin’in 1,23 puanlık yükselişi, pazar akşamı reyting yarışının en dikkat çekici gelişmesi oldu.

TEŞKİLAT ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, yaklaşık 1 puanlık artışla 6,27 reytinge çıktı. Dizi, ikinci sırada yer alarak Çirkin’in en yakın takipçisi oldu.

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ SIRADA

TV8’in yarışma programı Survivor, 3,53 reytingle günü üçüncü sırada tamamladı. Böylece pazar gününün ilk üç sırasında iki dizi ve bir yarışma programı yer aldı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN HABER BÜLTENİ

Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu, 3,34 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu. Show Ana Haber ise 3,29 reytingle beşinci sırada yer aldı.

3 Mayıs 2026 Pazar reyting sonuçları, yeni dizilerin pazar rekabetinde dengeleri değiştirdiğini gösterdi. Çirkin, 7,20 reytingle rekorunu tazeleyerek zirvede kalırken, Teşkilat güçlü yükselişiyle ikinci sırada yer aldı. Survivor ise günü üçüncü sırada tamamladı.