3 maymun davası!

Haber Merkezi

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin eksiklerle dolu olduğu belirtilen iddianameye rağmen başladı. Dün görülen ilk duruşmada tutuklu sanıklar adeta 3 maymunu oynadı. Ortak ifade "Bilmiyorum, hatırlamıyorum" oldu. Çocuk hak savunucuları ise iktidarın politikalarının kadınları ve çocukları hayattan kopardığını vurguladı.

Davanın ilk duruşması Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Tutuklu sanıklar Anne Yüksel Güran, Amca Salim Güran, Ağabey Enes Güran ve Narin’in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşmasını; siyasi parti temsilcileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, 50 baro başkanı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu takip etti.

Duruşmaya sınırlı sayıda basın mensubu alınırken, onlarca avukat ise kapıdan dahi giremedi. Duruşmada ilk olarak Narin Güran’ın cansız bedenini dereye taşıyan tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ifade verdi. Önce ifade vermek istemeyen Bahtiyar, daha sonra cinayetten amca Salim Güran’ı sorumlu tutarak çelişkili ifadelerde bulundu. Bahtiyar, "Eve girdim. Salim beni bir odaya götürdü. Baktım Narin yerde yatıyordu. Salim bana, ‘Beni ve annesini uygunsuz şekilde gördü, dedi ben de öldürdüm’ dedi. Cinayeti vicdanım el vermediği için itiraf ettim" dedi. Ardından Ağabey Enes Güran ifade verdi. Enes Güran "Narin, senin hoş olmayan bir görüntünü gördüğü için mi öldürüldü?" sorusuna "Hayır" dedi. Enes Güran, Salim Güran’dan şüphelendiğini ifade etti. Anne Yüksel Güran ise "Salim ile ilişkiniz var mı?" sorusuna, "Salim’le hiçbir alakamız yoktur. Salim kendi evinin reisidir" yanıtını verdi.

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ÇOCUKLARI KORUYAMADINIZ

Duruşma sürerken çocuk hakları savunucuları adliye önünde açıklama yaptı.

• TBB Başkanı Erinç Sağkan: Mahkeme tarafından TBB'nin ve baroların katılma talepleri uygun görülmedi. Sanıklar ilk günden itibaren sürdürdükleri tutumu sürdürmeye devam ediyorlar. Sorulan sorular, verilemeyen cevaplar aslında somut gerçeğe ulaşılması konusunda adımlar atıldığı noktasında umut veriyor.

• CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya: Bu vahşetin sorumluları ağır cezalarla cezalandırılana kadar

davanın takipçisiyiz.

• DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş: Bu ülke kadın mezarlığına dönüştüğü gibi, şimdi de çocuk mezarlığı olma yolunda hızla ilerliyor. Bu iktidar bloku çocukları korumuyor.