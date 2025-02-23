3 milletvekili AKP'ye katıldı: Rozetlerini Erdoğan taktı

AKP 8. Olağan Büyük Kongresi'nde milletvekilleri Ünal Karaman, Mehmet Selim Ensarioğlu ve Serap Yazıcı Özbudun partiye katıldı.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede AKP'ye katılımlar oldu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AKP'ye katıldı.

Erdoğan, Karaman, Ensarioğlu ve Özbudun'u rozetlerini takarak tebrik etti.

Erdoğan, AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve milletvekilleri hatıra fotoğrafı çektirdi.