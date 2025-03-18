3 milletvekili hakkındaki dokunulmazlık fezlekeleri TBMM'de
DEM Partili 3 milletvekili hakkında düzenlenen dokunulmazlık fezlekeleri TBMM'ye iletildi.
Kaynak: AA
Halkların Eşitlik ve Demokrasi'ne (DEM Parti) mensup 3 milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekeleri TBMM'ye iletildi.
DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'e ait 3 dokunulmazlık dosyası Meclis'e iletildi.
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.