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3 milletvekili hakkındaki dokunulmazlık fezlekeleri TBMM'de

DEM Partili 3 milletvekili hakkında düzenlenen dokunulmazlık fezlekeleri TBMM'ye iletildi.

Güncel
  • 18.03.2025 14:01
  • Giriş: 18.03.2025 14:01
  • Güncelleme: 18.03.2025 14:04
Kaynak: AA
3 milletvekili hakkındaki dokunulmazlık fezlekeleri TBMM'de

Halkların Eşitlik ve Demokrasi'ne (DEM Parti) mensup 3 milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekeleri TBMM'ye iletildi.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'e ait 3 dokunulmazlık dosyası Meclis'e iletildi.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

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